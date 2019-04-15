Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Fenerbahçe ve Semih Özsoy'a şike göndermesi

Ünal Aysal döneminde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Ural Aküzüm, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından isyan etti. Twitter'dan değerlendirmeler yapan Ural Aküzüm, Fatih Terim'in, "Galatasaray susuyor, ben konuşunca da ceza alıyorum!" sözlerine yer verirken daha sonra ise şunları paylaştı;

Özet...

1- Hakem galibiyetimizi -ve belki şampiyonluğumuzu- elimizden almıştır!

2- Futbolu düzenleyen kurum & hakemler Galatasaray'dan ve lobisinden ÇEKİNMEMEKTEDİR!

3-Artık içeride birbirimizi yemek yerine Galatasaray düşmanlarına dünyayı dar edecek anlayışa geçme zamanı gelmiştir!

"2 DEFA ŞAMPİYON OLDUK!"

Bu paylaşımın ardından Ünal Aysal dönemine değinen Ural Aküzüm, Fenerbahçe'nin idarecisi Semih Özsoy'a böyle gönderme yaptı;

"Benim de Ünal Aysal yönetiminde kurullarda görev aldığım 2012 şampiyonluğumuz tertemiz & ÇOK anlamlıdır!

O sezon sadece SEMİH ÖZSOY & ŞİKE HÜKÜMLÜSÜ arkadaşlarına jest yapmak için "ÖZEL" play off oynatıldı! Biz hem ligi 1. bitirdik, hem play off kazandık! 2 DEFA ŞAMPİYON OLDUK!"



