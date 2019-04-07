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Galatasaraylı futbolcu Belhanda'ya maçtan sonra destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı tribüne çağırdı. Soyunma odasından sahaya geri gelen Belhanda taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'ya maçtan sonra destek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Faslı futbolcu Younes Belhanda, 86. dakikada kazanılan penaltıyı atmak istemiş fakat Diagne atmıştı. Maçtan sonra direk soyunma odasına giren Belhanda'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarda bulunarak moral verdi. Yıldız futbolcu daha sonra sahaya geri döndü. Taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Belhanda, üçlü çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Galatasaray Spor Toto Süper Lig younes belhanda

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