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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

Galatasaray 2. başkanı Albayrak, ziyaretine gittiği Nagatomo'yu örnek gösterdi ve şunu söyledi: "Nazara geldik"

Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike

Üst üste yaşanan sakatlıklardan olumsuz etkilendiklerini dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, “Nagatomo, bu takımda sakatlanacak en son kişiydi. Üzerimizde bir şanssızlık var. Tüm aksiliklere rağmen pes etmiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımdaki sakatların fazlalığını ve içinde bulundukları durumu “Nazara geldik” diye özetledi.

Schalke maçında göğsüne gelen bir topla ciğeri sönen Nagatomo’yu hastanede ziyaret eden sarı-kırmızılı idareci, “Nagatomo, bu takımda sakatlanacak en son kişiydi. Ancak üzerimizde bir şanssızlık var. Bütün bu aksiliklere rağmen de pes etmiyoruz. Bursa ve Schalke maçlarındaki aksiliklere rağmen yenilmememiz önemlidir. Bunlar bizim en zor günlerimizdir” diye konuştu.

Ziyaret sırasında 2 gündür hastanede yatan Nagatomu’yu teselli eden Albayrak, “Büyük bir tehlike atlattın. Bizi de çok korkuttun. Senin gibi profesyonel, kendine çok iyi bakan bir oyuncunun başına bunun gelmesi ilginç. Ama futbolda bunlar oluyor. Kendini üzme ve sağlıklı şekilde bir an önce aramıza dön” dedi.

Nagatomo’nun bugün göğüs cerrahları tarafından kontrolünün yapılacağı, bunun sonrasında da sahaya dönmek için ne kadar bekleyeceğinin kesinlik kazanacağı ifade edildi. Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Nagatomo’nun ciddi bir yırtığının bulunduğunu ifade ederek, “3 gün sonra geçmiyorsa bu ameliyat olacak demek. O zaman daha farklı olacak. Nagatomo’nun sahalara dönmesi biraz zaman alacak. Ne kadar kısa vade olursa olsun 1 aydan önce sahalara döneceğini zannetmiyorum. Ameliyat falan olursa bu sürenin uzayacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı. (MİLLİYET)

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