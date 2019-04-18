Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan Jailson paylaşımı

Galatasaraylı Ryan Donk, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli Jailson'un da olduğu bir fotoğrafa 'Güzel günler' yorumunu yaptı. Orta saha oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, Jailson'a yaptığı müdahalenin çekildiği ana 'Güzel günler' yorumunu yapması, sarı lacivertli taraftarları da kızdırdı.





