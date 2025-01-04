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Galatasaraylı futbolcular Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: yıldız oyuncudan Fenerbahçe sözleri! Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Gabriel Sara...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 22:42
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılı futbolculardan Kaan Ayhan, Lucas Torreira ve Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: yıldız oyuncudan Fenerbahçe sözleri! Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Gabriel Sara...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Göztepe'yi Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin tek golünü ise Romulo Cardoso 27. dakikada kaydetti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

KAAN AYHAN: ŞAMPİYONLUK İÇİN KAZANACAKSINIZ

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"Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık. Özel olarak çalışıyorum, umarım genç kardeşlerime örnek olmuşumdur. Herkes çok istekliydi. Taraftarın gazıyla bize bir tek kazanmak kalıyor. Herkes mücadele ediyor, saha içi ve sahada dışı. Sahaya yansıyor."

GABRIEL SARA: İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

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"Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum. Her yıl ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor."

LUCAS TORREIRA: PUAN FARKINI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ

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"Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz. Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız ge

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan Lucas Torreira Yunus Akgün fenerbahçe galatasaray
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