Galatasaraylı futbolcular Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Muslera, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Nagatomo ve Emre Akbaba açıklamalarda bulundular.

Galatasaraylı yıldızların açıklamaları şu şekilde;

MUSLERA: EREN BUNLARI HEP DENİYOR

"Çok mutluyum. İlk maç bizim için önemliydi. Başlangıçlar çok önemlidir. Kendi taraftarımızın önünde oynamak büyük bir avantajdı. Hep beraber çok güzel bir galibiyet aldık. Umarım aynen bu şekilde devam ederiz."

"İki mükemmel bir gol izledik. Garry Rodrigues'in birebir de eksiltemeyeceği oyuncu yok. Hangi anda şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Bir anda şut çıkarıyor. Eren, antrenmanda sürekli bu vuruşları deniyor. Çok mücadele etti ve güzel bir gol attı.

Üçüncü gol öncesi Henry ve Emre'nin yaptığı mücadele var. Ekstra bir mücadele vardı. Böylece çok güzel bir galibiyet oldu bizim için."

GARRY RODRIGUES: GALİBİYETİ HAK ETTİK

"Galibiyeti hak eden bizdik. Oynadığımız oyun ve mücadele bunu gösteriyordu. Kendi attığım golden ziyade 3 puanı almamız önemliydik. İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik.