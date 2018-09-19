Galatasaraylı futbolcular Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Muslera, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Nagatomo ve Emre Akbaba açıklamalarda bulundular.
MUSLERA: EREN BUNLARI HEP DENİYOR
"Çok mutluyum. İlk maç bizim için önemliydi. Başlangıçlar çok önemlidir. Kendi taraftarımızın önünde oynamak büyük bir avantajdı. Hep beraber çok güzel bir galibiyet aldık. Umarım aynen bu şekilde devam ederiz."
"İki mükemmel bir gol izledik. Garry Rodrigues'in birebir de eksiltemeyeceği oyuncu yok. Hangi anda şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Bir anda şut çıkarıyor. Eren, antrenmanda sürekli bu vuruşları deniyor. Çok mücadele etti ve güzel bir gol attı.
Üçüncü gol öncesi Henry ve Emre'nin yaptığı mücadele var. Ekstra bir mücadele vardı. Böylece çok güzel bir galibiyet oldu bizim için."
GARRY RODRIGUES: GALİBİYETİ HAK ETTİK
"Galibiyeti hak eden bizdik. Oynadığımız oyun ve mücadele bunu gösteriyordu. Kendi attığım golden ziyade 3 puanı almamız önemliydik. İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik.
Mükemmel bir taraftar vardı. 95 dakika hiç susmadılar ve desteklediler. İçerideki maçlarda onlara çok ihtiyacımız var. Umarım kalan 2 maçta da bize böyle destek verirler. Sürekli bu desteğe ihtiyacımız var."
EREN DERDİYOK: GALATASARAY BU LİGE AİT
"İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz."
"Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana."
"Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum."
LINNES: BULUTLARIN ÜZERİNDEYİZ
"Bulutların üzerindeyiz. İlk 10 dakika sezonun en iyi 10 dakikası oldu. Taraftarla beraber çok istekliydik. Önde bastık. Golden sonra geride oynadık. Daha güvenli bir oyun oynadık. Rakibe bazı fırsatlar verdik. İkinci yarıda hangi takımın daha kaliteli olduğunu gösterdik. Çok mutluyuz."
"Bizim grubumuz, diğer gruplardan daha dengeli. Herkes birbirine yakın. Bu grupta yapmamız gereken, 3 ev sahibi maçından 9 puan çıkarabilmek. İlkini başardık. Şu an ikinci maçın gelmesini bekliyorum bir an önce."
NAGATOMO: GURUR DUYDUM
"Mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Güzel oynayarak kazandık. Sahanın her yerinde kompakt bir oyun oynadık.
(Taraftar desteği ile ilgili olarak) Galatasaray'da oynadığım için bir kez daha gurur duydum. Hayatımda böyle muhteşem bir atmosfer görmemiştim."
EMRE AKBABA: ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
"Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyordu. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 30 kazandık.
Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayal Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu."
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