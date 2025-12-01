SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaraylı futbolcular saha zeminine çıktı! Fenerbahçelilerden büyük sürpriz geldi

İçerik devam ediyor
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlarken, sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkması ile beraber büyük bir görsel şölen sundu.

Süper Lig'de dev maça saatler kaldı. Fenerbahçe Chobani Stayumunda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesinde ısınma hareketleri için sahaya çıkan Galatasaray'a Fenerbahçe taraftarlarından özel bir karşılama geldi.

MEŞALELER PATLATILDI!

Galatasaraylı futbolcular saha zeminine çıktı! Fenerbahçelilerden büyük sürpriz geldi 1

Galatasaraylı futbolcular sahaya iner inmez sarı-lacivert atmosfer ile karşılaştı. Kadıköy’de zemine ilk çıkan oyuncular; Yunus, Berkan, Abdülkerim ve Kazımcan olurken, ardında diğer takım arkadaşları da onlara eşlik etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya çıktığını gören Fenerbahçeli taraftarlar sarı ve lacivert renklerdeki meşalaleri patlatarak futbolculara büyük bir sürpriz yaşattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE!

Galatasaraylı futbolcular saha zeminine çıktı! Fenerbahçelilerden büyük sürpriz geldi 2

Fenerbahçe taraftarlarının bu önemli maç öncesi satışa çıkarılan tüm biletleri tükettiği ve maçın kapalı gişe oynanacağı bildirildi. Kombineli taraftarlar ile birlikte bu akşam stadyumda 50.530 kişini olması bekleniyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev derbi başlamadan sahada kavga çıktı! Dev derbi başlamadan sahada kavga çıktı!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy son dakika fenerbahçe galatasaray taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.