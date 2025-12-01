Galatasaraylı futbolcular saha zeminine çıktı! Fenerbahçelilerden büyük sürpriz geldi

Süper Lig'de dev maça saatler kaldı. Fenerbahçe Chobani Stayumunda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesinde ısınma hareketleri için sahaya çıkan Galatasaray'a Fenerbahçe taraftarlarından özel bir karşılama geldi.

MEŞALELER PATLATILDI!

Galatasaraylı futbolcular sahaya iner inmez sarı-lacivert atmosfer ile karşılaştı. Kadıköy’de zemine ilk çıkan oyuncular; Yunus, Berkan, Abdülkerim ve Kazımcan olurken, ardında diğer takım arkadaşları da onlara eşlik etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya çıktığını gören Fenerbahçeli taraftarlar sarı ve lacivert renklerdeki meşalaleri patlatarak futbolculara büyük bir sürpriz yaşattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE!

Fenerbahçe taraftarlarının bu önemli maç öncesi satışa çıkarılan tüm biletleri tükettiği ve maçın kapalı gişe oynanacağı bildirildi. Kombineli taraftarlar ile birlikte bu akşam stadyumda 50.530 kişini olması bekleniyor.