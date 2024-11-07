Galatasaraylı futbolcular Tottenham galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: ''Bizde kendimizi favori görüyoruz!'' Kaan Ayhan, Yunus Akgün...

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında Galatasaray, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

KAAN AYHAN: BİZDE KENDİMİZİ FAVORİ GÖRÜYORUZ

''Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu.

YUNUS AKGÜN: 6,7 OLABİLİRDİ

''Çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6,7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa'nın en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik.''

YUNUS AKGÜN: HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK

''İdmanda hocamız yay civarında ikinci topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma, böyle devam ederim inşallah. Her maç bizim için çok önemli, ben de gol atarak katkı sağlamaya devam ederim umarım. Hedefimiz kupayı almak. Önümüzde zorlu iki maç var, sonra milli ara var. En büyük adaylardan biri biziz, bunu gösteriyoruz. Umarım istediğimiz yerlere gideriz.''