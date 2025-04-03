Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanılan 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

ALİ KOÇ'A HEDİYE

Sarı-Kırmızılı birçok isim soyunma odası pozu verirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de bir hediye bıraktığı öğrenildi. Fenerbahçe derbisininin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.

SOYUNMA ODASINDA BIRAKTILAR

Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi. Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.