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Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2025 09:41
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşarken doğum günü olan Ali Koç'a da hediye yaptırmayı ihmal etmedi. İşte detaylar...

Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanılan 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

ALİ KOÇ'A HEDİYE

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Sarı-Kırmızılı birçok isim soyunma odası pozu verirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de bir hediye bıraktığı öğrenildi. Fenerbahçe derbisininin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.

SOYUNMA ODASINDA BIRAKTILAR

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Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi. Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.

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Ali Koç hediye son dakika fenerbahçe galatasaray
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