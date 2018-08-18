Galatasaraylı Hakan Balta futbolu bıraktı

Altı yaşında başladığı futbol hayatına bugün son verdiğini aktaran 36 yaşındaki futbolcu, "Oynadığım CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer Füchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor, Türk Milli Takımı ve Galatasaray kulübüne sonsuz teşekkür ederim. Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray'ın yeri tabii ki apayrı. On bir senede burada kazandığım başarılardan ziyade, benim için her zaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere hem saha içinde hem de saha dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek önceliğim oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde her zaman arkamdaydılar. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Ve gelelim sizlere... Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında, 'İyi ki buradayım.' dedirten Galatasaray taraftarı. Geriye dönüp baktığımda, tüm güzel anılarımda sizler varsınız. Yarın sizlere statta sadece Galatasaray'ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim. Biliyorum ki hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin."



