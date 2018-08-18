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Galatasaraylı Hakan Balta futbolu bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Hakan Balta mesajında "Yarın sizlere statta sadece Galatasaray’ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim" dedi.

Galatasaraylı Hakan Balta futbolu bıraktı

Galatasaray'da geride kalan sezonun sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele önerilmeyen savunma oyuncusu Hakan Kadir Balta, aktif futbolculuk yaşantısına son verdiğini duyurdu.

Futbol yaşantısının son 11 yılını Galatasaray'da geçiren Hakan Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlara veda edeceğini duyurdu.

Altı yaşında başladığı futbol hayatına bugün son verdiğini aktaran 36 yaşındaki futbolcu, "Oynadığım CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer Füchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor, Türk Milli Takımı ve Galatasaray kulübüne sonsuz teşekkür ederim. Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray'ın yeri tabii ki apayrı. On bir senede burada kazandığım başarılardan ziyade, benim için her zaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere hem saha içinde hem de saha dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek önceliğim oldu" ifadelerini kullandı.

Hakan Balta

Birlikte çalıştığı başkan, teknik adam, futbolcu ve kulüp çalışanlarına minnettar olduğunun altını çizen Hakan Balta açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde her zaman arkamdaydılar. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Ve gelelim sizlere... Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında, 'İyi ki buradayım.' dedirten Galatasaray taraftarı. Geriye dönüp baktığımda, tüm güzel anılarımda sizler varsınız. Yarın sizlere statta sadece Galatasaray'ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim. Biliyorum ki hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin."

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