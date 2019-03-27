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Galatasaraylı hukukçulardan 'Kayyum' açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, "Kayyum söylentisi söz konusu değildir. Galatasaray gibi büyük bir camianın kayyuma devredilmesi söz konusu değildir, seçenek bile değildir" dedi.

Galatasaraylı hukukçulardan 'Kayyum' açıklaması

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu önünde bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen yıllık olağan genel kurulda, sarı-kırmızılı yönetim için çıkan idari ibrasızlık hakkında açıklamalarda bulundu. Dernek olarak bugüne kadar kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirterek, "Bu derneğin kuruluş amacı kulübümüze çıkarları doğrultusunda destek olmaktır. Bu doğrultuda hiçbir zaman şahsi menfaat gütmediğimiz gibi armaya duyduğumuz sevdadan başka bir gayemiz olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes tarafından bilinmelidir ki derneğimizin kişilere veya gruplara bağlılığı yoktur. Geçtiğimiz cumartesi günü Galatasaray'ın yıllık mali olağan genel kurulunda yapılan oylama sonucu yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmez ancak her nedense idari yönden ibra edilmemiştir. Futbol takımızın kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, belki de uzun zamandan beri ilk defa kar açıklanmışken, oluşan bu tablo camiamızı endişelendirmiş olup, derneğimiz tarafından da olumlu karşılanmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki seçimle gelmiş bir yönetim henüz bir senesini doldurmadan idari ibrasızlıkla gönderilsin. Yönetimin idari olarak ibra edilmemesini, bırakın spor kamuoyunu, kendi camiamıza dahi izah edemememizin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

"KULÜP SON 7 YILDA 5 BAŞKAN GÖRMÜŞTÜR VE BU İSTİKRARSIZLIĞIN GÖSTERGESİDİR"

"Galatasaray Başkanlığı, Galatasaray gibi büyük bir çınarın en üst ve kutsal makamıdır" diyen Oğuzhan Kabasakal, "Bu makamın gündemde olduğu gibi tartışılması, sarsıntıya uğratılması doğrudan kulübümüzün menfaatleri aleyhinedir. Galatasaray çok büyük bir ailenin çatısıdır. Galatasaray Lisesi de kurucu unsurudur. Galatasaray Lisesi de tartışma odağında olmamalıdır. Kulübümüzü lise ile karşı karşıya getirmek abesle iştigaldir. Kulübümüz son 7 yılda 5 başkan görmüştür ve bu istikrarsızlığın göstergesidir. Adnan Polat döneminde Yargıtay, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı hükmüne varmıştır. Genel kurulumuzda alınan bu kararla ilgili iki gün içerisinde bu hukuki süreç başlayacaktır. Bu kritik süreçte camiamıza sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Kim unutmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuksal süreçlerin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

KAYYUM AÇIKLAMALARI

Kayyum iddiaları hakkındaki soruya ise başkan Kabasakal, "Muhtemelen sayın başkan tedbir talepli bir dava açacak. 23 Nisan'a kadar da tedbir kararı alması gerekiyor. Eğer bu tedbir kararını alamazsa seçim kararı almak zorunda tüzüğümüz gereği. 23 Mayıs'a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Mahkemeden alınacak bir tedbir kararıyla birlikte seçime de girebilir. Kayyum söylentisi ise söz konusu değildir. Galatasaray gibi büyük bir camianın kayyuma devredilmesi söz konusu değildir, seçenek bile değildir" şeklinde konuştu.

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