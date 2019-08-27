SPOR

Galatasaraylı Jean Michael Seri, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaraylı Jean Michael Seri, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sevk kararları şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2010 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT'ın 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu AHMET OĞUZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü Başkanı SEDAT TAHİROĞLU'nun 24.08.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun 26.08.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- 1922 KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL'ın 24.08.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-1922 KONYASPOR Özel müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca 25.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ne Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyor
Kayserispor - G.Saray maçı biletleri satışa çıkıyorKayserispor - G.Saray maçı biletleri satışa çıkıyor
Gazişehir evinde Gençler'i dağıttıGazişehir evinde Gençler'i dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pfdk süper lig Jean-Michael Seri

En Çok Okunan Haberler

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaştı

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaştı

Adil Rami Fenerbahçe'de

Adil Rami Fenerbahçe'de

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Süper Kupa maçının saati değişti

Süper Kupa maçının saati değişti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Denizli'den bomba transfer

Denizli'den bomba transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaraylı Jean Michael Seri, PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri açıklandı! Seri...

Kayserispor - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

Kayserispor - G.Saray maçı biletleri satışa çıkıyor

Gazişehir Gaziantep 4 - 1 Gençlerbirliği

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Türkiye'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Antalyaspor 0 - 2 Denizlispor

Denizli tutulmuyor

Çaykur Rizespor 2 - 1 Sivasspor

Rize 2'de 2 yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.