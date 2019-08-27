Galatasaraylı Jean Michael Seri, PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü Başkanı SEDAT TAHİROĞLU'nun 24.08.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu AHMET OĞUZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT'ın 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

10- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun 26.08.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- 1922 KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL'ın 24.08.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-1922 KONYASPOR Özel müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca 25.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

