SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera taburcu oldu

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera taburcu oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan deneyimli eldiven, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu" dedi.

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera taburcu oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti.

Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!

Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok

Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok

Galatasaray'da iki istifa birden

Galatasaray'da iki istifa birden

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera taburcu oldu

Fernando Muslera taburcu oldu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

Galatasaray'da Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti

Galatasaray'da iki istifa birden

Galatasaray'dan Belhanda takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!

Muslera'dan kendisini destekleyenlere teşekkür

Muslera kendisini destekleyenleri unutmadı

Burak'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.