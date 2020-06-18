Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera taburcu oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti.
Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.
Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
(DHA)
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
F.Bahçe'den iki transfer bombası
Galatasaray'da iki istifa birden
'Trabzonspor iyi bir dosya hazırladı'
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Emre Belözoğlu, kulübün nefret sebebi
Mertens'in sözleşmesi uzatıldı
Şampiyonluk şansımız devam ediyor
Efsane isimden Ali Sami Yen itirafı
Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu
Almanya'da şampiyon değişmedi! 8. kez...
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum