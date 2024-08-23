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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak herif" sözünü Cenk Ergün'e söylediği iddia edildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.08.2024 13:45
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kendi evinde on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu sosyal medyada gündem olmuştu. O söz konusu video ile bugün yeni bir iddia öne sürüldü. Mert Hakan Yandaş'a söylendiği belirtilen sözün aslında Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün olduğu iddia edildi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak herif" sözünü Cenk Ergün'e söylediği iddia edildi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçen sezonun 37. haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu gündeme gelmişti. Bu videoya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a söylendiği iddia edilen sözlerin aslında bir başkasına ait olduğu belirtildi.

KİME ''KORKAK HERİF'' DEDİ?

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Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında söylediği sözlerin dışarı sızdırılması ve kaptanlığının alınması gibi gelişmelerin ardından, bu sözlerin muhatabının Cenk Ergün olduğu iddia edildi. Videoda, Kerem Aktürkoğlu'nun yanından geçerken ikilinin birbirine bakmadığı ve Kerem'in "Korkak herif" şeklinde bir ifade kullandığı görülüyordu.

KAPTANLIĞI ALINMIŞTI

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a konuk olduğu maçta, birinci kaptan Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandı takımın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu yerine Mauro Icardi'ye verilmişti. Bu durumla birlikte kaptanlık yetkilerinin alındığı ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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