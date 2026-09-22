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Galatasaraylı Leoa için olay sözler! "Tatilde gibi! Son fırsatı..."

Galatasaray’ın sezon başında AC Milan’dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao, henüz skor katkısı üretemedi. Portekizli yıldızın performansını değerlendiren CBS Sports yorumcusu Michael Lahoud, Leao hakkında sert ifadeler kullandı.

Galatasaraylı Leoa için olay sözler! "Tatilde gibi! Son fırsatı..."
Burak Kavuncu
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray formasıyla dördüncü maçına Trabzonspor karşısında çıkan Rafael Leao, mücadeleyi gol veya asist yapamadan tamamladı. Portekizli futbolcunun beklentilerin altında kalan performansı tartışılırken, ABD merkezli CBS Sports’ta yorumculuk yapan Michael Lahoud’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

“TUTKU EKSİKLİĞİNİ EN İYİ GÖSTEREN OYUNCU”

Galatasaraylı Leoa için olay sözler! "Tatilde gibi! Son fırsatı..." 1

Galatasaray’ın 29 Ağustos’ta AC Milan’dan 38 milyon euro karşılığında transfer ettiği Leao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı dördüncü karşılaşmada da skor katkısı sağlayamadı.

Portekizli yıldızın performansındaki düşüş, futbol kamuoyunda eleştirilerin artmasına neden olurken, Michael Lahoud da Leao’nun sahadaki görüntüsünü sert sözlerle değerlendirdi.

Lahoud, Galatasaray’daki tutku eksikliğinin Leao üzerinden görüldüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’da tutku eksikliğini en iyi gösteren oyuncu Leao. Haftada 288 bin euro mu kazanıyor? Böyle bir performans kabul edilemez.”

“GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP”

Galatasaraylı Leoa için olay sözler! "Tatilde gibi! Son fırsatı..." 2

Leao’nun sahadaki görüntüsünü de eleştiren Lahoud, Portekizli futbolcunun Galatasaray’daki performansının kulübün seviyesine yakışmadığını söyledi.

CBS Sports yorumcusu, “Galatasaray büyük bir kulüp ancak o, tatildeymiş gibi davranıyor. Leao, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı” dedi.

“KARİYERİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMASI İÇİN SON FIRSATLARDAN BİRİ”

Galatasaraylı Leoa için olay sözler! "Tatilde gibi! Son fırsatı..." 3

Michael Lahoud, Rafael Leao’nun kariyerindeki mevcut döneme de dikkat çekerek Portekizli oyuncunun bir an önce toparlanması gerektiğini ifade etti.

Lahoud sözlerini, “Artık uyanması gerekiyor çünkü futbol çok acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden ayağa kaldırması için son fırsatlarından biri olabilir” ifadeleriyle tamamladı.

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galatasaray Rafael Leao
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