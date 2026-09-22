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Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim

Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, kalecilerin performanslarına ilişkin dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Onana, Ederson, Uğurcan Çakır ve Alexander Nübel’in beklenen gol ile yedikleri gol arasındaki verileri karşılaştırılırken, kurtarış yüzdelerinde de Onana öne çıktı.

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim
Burak Kavuncu
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig’de 5. haftanın ardından kalecilerin beklenen gol ve kurtarış istatistikleri dikkat çekti. FotMob verilerine göre Andre Onana yüzde 80’lik kurtarış oranıyla zirvede yer alırken, kalecilerin beklenen gol ile yedikleri gol arasındaki fark da öne çıktı.

ONANA’DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim 1

Verilere göre Andre Onana’nın kalesinde 8,97 gol beklenirken, Kamerunlu file bekçisi toplam 5 gol yedi. Onana böylece beklenen gol sayısının altında gol görürken, yüzde 80’lik kurtarış oranıyla da dört kaleci arasında ilk sırada yer aldı.

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim 2

Ederson’da ise kaleye gelen pozisyonlar için 5,18 gol beklentisi oluşurken, Brezilyalı kaleci 4 gol yedi. Ederson’ın kurtarış yüzdesi ise yüzde 71 olarak kayıtlara geçti.

UĞURCAN ÇAKIR VE NÜBEL’İN İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim 3

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır için beklenen gol sayısı 5,48 olurken, deneyimli file bekçisi kalesinde 8 gol gördü. Uğurcan’ın kurtarış oranı ise yüzde 67 oldu.

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim 4

Alexander Nübel’in kalesinde ise 4,01 gol beklentisi oluşmasına rağmen Alman kaleci 7 gol yedi. Nübel, dört kaleci arasında yüzde 56’lık kurtarış oranıyla son sırada yer aldı.

DÖRT BÜYÜKLERİN YEDİĞİ GOLLER

Süper Lig’de kalecilerin performansı belli oldu! İşte zirvedeki isim 5

Kaleci performanslarının yanı sıra Süper Lig’in önde gelen takımlarının savunma istatistikleri de dikkat çekti.

Galatasaray: 10 gol
Fenerbahçe: 6 gol
Beşiktaş: 7 gol
Trabzonspor: 5 gol

Bu verilere göre Trabzonspor, söz konusu dört takım arasında 5 golle en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ise 10’ar golle en fazla gol yiyen iki takım olarak dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Ederson Andre Onana Alexander Nübel
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