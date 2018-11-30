Galatasaraylı Maicon'a Atletico Mineiro talip oldu

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında.

Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.

Mineiro'nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon'un sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor.

Maicon bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

(Goal)

