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Galatasaraylı Maicon'a Atletico Mineiro talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon ile ilgili ülkesinden flaş bir transfer iddiası geldi. 30 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Galatasaraylı Maicon'a Atletico Mineiro talip oldu

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında.

Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.

Mineiro'nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon'un sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor.

Maicon bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

(Goal)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray maicon atletico mineiro

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