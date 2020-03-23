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Galatasaraylı Martin Linnes'in eşinden koronavirüs açıklaması! "Eve dönmek istiyoruz"

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 19:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, koronavirüs nedeniyle endişeli olduğunu ve ailesinin yanında olmak için ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Galatasaraylı Martin Linnes'in eşinden koronavirüs açıklaması! "Eve dönmek istiyoruz"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, corona virüsü hakkında ülke basınına konuşurken, flaş açıklamalarda bulundu. Haugen ailesinin yanında olmak için Norveç'e dönmek istediğini söyledi.

Haugen şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Avrupa'da hiçbir ülke güvenli değil. Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç'te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Ayrıca ülkende haberleri takip etmek daha kolay.

Norveçli olduğumuzdan, ülkemizde olmayı istememiz de bizim hakkımız. Eğer hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak böyle bir durumda? Neyse, eğer bu işi ciddiye alırsak, herhangi bir ülkenin çok uzun bir zaman futbol oynayabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"MARTIN İLE FUTBOL OYNUYORUZ"

Haugen, "Martin her gün düzenli olarak spor yapıyor. Ben de 4-5 kez yapıyorum. Bazen futbol oynuyoruz, bazen kardiyo yapıyoruz. Martin beni motive ediyor ve antrenman hakkında çok şey biliyor. Çocuklarımızla eğlenceli şeyler yapıyoruz birlikte. Odaklandığımız konu, çocuklarımızla olabildiğince iyi ilgilenmek" dedi.

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