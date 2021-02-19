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Galatasaraylı Mostafa Mohamed için olay sözler!

19.02.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed için olay sözler!

Ülkesinde yorumculuk yapan, bir dönem Türkiye'de de oynayan Mısırlı eski golcü Ahmed Belal, hem Mohamed'i hem de ailesini, Galatasaray'ı tercih ettikleri için hakaret derecesinde eleştirince, genç oyuncu açıklama yaptı, ortalık karıştı. Zamalek ve Galatasaray taraftarı bir olup, Ahmed Belal'e tepki gösterdi.

Türkiye'de bir dönem Konyaspor ve Ankaragücü takımlarının formasını giyen Ahmed Belal, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini sert bir dille eleştirince, Mısır'da kriz çıktı. Özellikle Zamalek taraftarları, Belal'e büyük tepki gösterirken, Mohamed de dün sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbol adamlarının tüm görüşlerine saygı duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu tür eleştirilere maruz kalırken, hayatımın alt üst olmasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullandı. Mohamed bu mesajı paylaştıktan sonra Zamalek ve Galatasaray taraftarları sosyal medyada bir olarak Ahmed Belal'i eleştiri yağmuruna tuttular.

"PARAYI TERCİH ETTİLER"

Televizyonda yorumculuk yapan Mısırlı eski golcünün, Mohamed'in Galatasaray'ı tercih ederek paraya düşkünlük gösterdiği, ailesinin de bu işte rol oynadığı ve kariyerini Türkiye'de bitireceği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor. Mohamed'in bu işe özellikle de ailesinin karıştırılması nedeniyle çok üzüldüğü öğrenildi.

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