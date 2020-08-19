Galatasaraylı Mustafa Kapı Lille'de!

alatasaray'da sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu.
TFF tarafında lisans işlemleri tamamlanan Mustafa, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı kırmızılılar, Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.
Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e transfer olan 4. Türk oyuncu oldu.
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