Galatasaraylı Mustafa Kapı Lille'de!

alatasaray'da sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu.

TFF tarafında lisans işlemleri tamamlanan Mustafa, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı kırmızılılar, Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e transfer olan 4. Türk oyuncu oldu.



