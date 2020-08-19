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Galatasaraylı Mustafa Kapı Lille'de!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, genç futbolcu Mustafa Kapı'nın Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olduğunu açıkladı

Galatasaraylı Mustafa Kapı Lille'de!

alatasaray'da sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu.

TFF tarafında lisans işlemleri tamamlanan Mustafa, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı kırmızılılar, Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e transfer olan 4. Türk oyuncu oldu.

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