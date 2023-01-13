Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Giresunspor'da da tutunamadı...

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de 8 maça çıkan Oğulcan herhangi bir gol veya asist katkısı yapamamıştı.

"BUNDAN SONRAKİ FUTBOL HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Giresunspor'un açıklamasında; "Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü’nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." denildi.

PENDİKSPOR'A İMZA ATMAK ÜZERE

Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a imza atacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor, Eyüp, Giresunspor ve Galatasaray dışında Kayserispor, Gaziantep FK ve Kayseri Erciyesspor gibi takımların formasını giydi.



