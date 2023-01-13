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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Giresunspor'da da tutunamadı...

13.01.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, Galatasaray'dan kiraladıkları Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray'da olduğu gibi Giresunspor'da da tutunamayan Oğulcan'ın yeni adresi hayrete düşürdü.

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Giresunspor'da da tutunamadı...
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bitexen Giresunspor
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Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de 8 maça çıkan Oğulcan herhangi bir gol veya asist katkısı yapamamıştı.

"BUNDAN SONRAKİ FUTBOL HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

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Giresunspor'un açıklamasında; "Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü’nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." denildi.

PENDİKSPOR'A İMZA ATMAK ÜZERE

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Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a imza atacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor, Eyüp, Giresunspor ve Galatasaray dışında Kayserispor, Gaziantep FK ve Kayseri Erciyesspor gibi takımların formasını giydi.


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