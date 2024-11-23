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Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve yönetim Yiğit’in mezarını ziyaret etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 12:48
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Galatasaray’ın maçını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile İstanbul'a giderken meydana gelen trafik kazasında yaralanıp, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu Yiğit Kurt’un (9) kabristanını Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, oyuncular Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün ziyaret ederek aileye taziyelerini iletti.

Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve yönetim Yiğit’in mezarını ziyaret etti

Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul'daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da otomobille yola çıktı. Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt'un ise beyin ölümü gerçekleşti. Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yiğit Kurt'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak gözyaşlarıyla 14 Kasım’da son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GALATASARAY KABRİSTANI ZİYARET ETTİ

Süper Lig’in 13’üncü haftasında bugün deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, oyuncular Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün ile sarı-kırmızılı taraftarlar Bitez Mezarlığına gelerek Yiğit’in kabristanını ziyaret etti. Dualar eden heyet daha sonra aileye baş sağlığı diledi.

OKAN BURUK: İNŞALLAH GALİBİYET ALIRIZ VE YİĞİT’E HEDİYE EDERİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak çok üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, “İlk duyduğumuzdan itibaren, aslında çok da ne kadar heyecanlı, Tottenham maçına ne kadar gelmek istediğini, Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, Galatasaray'ı, oyuncuları ne kadar görmek istediğini, bizle ne kadar beraber olmak istediğini, ilk duyduğumuzda, ilk kazayı duyduğumuzda, tabii ki çok üzüldük. Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak, tabii ki manevi olarak çok gerçekten üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte, onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar. Çok güzel, bizle ilgili onun anılarını anlattılar. Günlüğünü anlattılar, yazdıklarını anlattılar. Tabii ki çok üzgünüz ama inşallah onlara da söyledik. Yani bugün buradayız, Bodrum'dayız, onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz” dedi.

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Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
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Galatasaray Galatasaray

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