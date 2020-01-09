Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao bu kez kıyafetiyle gündem oldu. Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı.

Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi çekti. Falcao'nun fotoğrafına sarı kırmızılı taraftarlar çok sayıda yorum bıraktı.





