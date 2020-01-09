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  4. Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, paylaşımıyla olay yarattı.

Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao bu kez kıyafetiyle gündem oldu. Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı.

Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi çekti. Falcao'nun fotoğrafına sarı kırmızılı taraftarlar çok sayıda yorum bıraktı.

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Galatasaray radamel falcao Spor Toto Süper Lig

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