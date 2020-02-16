SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı Ryan Donk. Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

Galatasaraylı Ryan Donk. Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2020 21:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaraylı Ryan Donk, Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Ryan Donk. Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Ömer Bayram değerlendirmelerde bulundu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

ONYEKURU: DERBİDE KONSANTRAASYONUMUZ TAM OLMALI

"Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Uzun zaman sonra ilk 11'deydim. Öte yandan taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir galibiyet geldi. Şimdi önümüzde zor bir maç var, konsantrasyonumuz bu maçta olmalı. Bugün Ömer'in performansı iyiydi, o bana katkı sağlıyor. Güzel bir uyumumuz var."

RYAN DONK'TAN DERBİ MESAJI

Karşılaşmanın ardından Ryan Donk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk açıklamasında, "Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor." dedi.

Derbi hakkında ise, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve biz de hazırız" açıklamasını yaptı.

ÖMER BAYRAM: BU SEZON ÇOK İYİYİM

Karşılaşmanın ardından Ömer Bayram yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram açıklamasında, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
G.Saray - Malatyaspor maçında penaltı tartışmasıG.Saray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yeni Malatyaspor mac sonu açıklamalar ryan donk ömer bayram Onyekuru derbi Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Trabzonspor şampiyonluk yolunda

Trabzonspor şampiyonluk yolunda

G.Saray zor da olsa kazandı!

G.Saray zor da olsa kazandı!

G.Saray'ın konuğu Yeni Malatyaspor

G.Saray'ın konuğu Yeni Malatyaspor

G.Saray'da şok! Derbide yok...

G.Saray'da şok! Derbide yok...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
GELİN GELİN SİZ GELİRKEN HAKEMİNİZİ MAFYANIZI VE FETÖ BABANIZIDA YANINIZDA GETİRİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ BURASI KADIKÖY BAKARSIN MAÇ YENİ BAŞLIYOR ZANNEDERSİN BAKMIŞSIN SPORKOTTA 6.0 YAZMIŞ HABERİNİZ YOK TABİ SİZE ANLATMADILAR DEĞİLMİ BUNLARI SİZDE YAŞAYARAK ÖĞRENİN İSTEMİŞLER FETÖNUN ÇOÇUKLARIYLA HESABIMIZ VAR FETO KANDİDE DESİNLER VALLAHİ KANDİLE GİDECEĞİM BU KADAR YANİ ABD VİZE VERMİYOR
serinin yerine donk oynamalı yoksa kadıköyde seri çok pasif,zayıf,güçsüz,dikine hızlı gidemiyor ,terim niyeyse görmezlikten geliyor ama kadıköy bunu asla affetmez hocam.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adem Büyük'den derbi göndermesi!

Adem Büyük'den derbi göndermesi!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

Galatasaray'da Mario Lemina şoku!

Galatasaray'da Mario Lemina şoku!

Galatasaraylı Ryan Donk. Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

Ryan Donk'tan Fenerbahçe derbisi mesajı

ÖZET | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

G.Saray zor da olsa kazandı!

Galatasaray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

G.Saray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.