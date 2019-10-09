Galatasaraylı sporcu Derya Çayırgan güzelliği ile büyülüyor

1987 doğumlu, 1.69 boyundaki libero Derya Çayırgan Galatasaray Bayan Voleybol Takımında forma giyiyor.

Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya Çayırgan sırasıyla Ereğli Belediyesi, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale ve Halkbank takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 4 Avrupa Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Dördüncülüğü, Avrupa İkinciliği, Balkan Şampiyonluğu, 2 Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan Derya Çayırgan ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda MVP ve En İyi Libero ödülüne sahip. Derya Çayırgan'ın Instagram'da 42 bin takipçisi varken fotoğrafları büyük beğeni alıyor.



