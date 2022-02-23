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Galatasaraylı taraftarlar bu fotoğrafa yorum yağdırıyor! Fatih Terim'i görenin aşkı kabardı...

23.02.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, Fatih Terim ile buluştu. Birlikte akşam yemeği yiyen ikiliye binlerce yorum yağdı. Dinçer Azaphan, fotoğraflarını resmi Instagram hesabından paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e sevgi dolu cümleler yağdırdı...

Galatasaraylı taraftarlar bu fotoğrafa yorum yağdırıyor! Fatih Terim'i görenin aşkı kabardı...

Galatasaray'dan ayrılığı tam bir yılan hikayesine dönen Fatih Terim ile ilgili her paylaşım büyük ilgi görüyor... Galatasaraylılığı ile bilinen iş insanı Dinçer Azaphan, Fatih Terim ile birlikte akşam yemeğinde buluştular. Yemekten fotoğraf paylaşan Azaphan'ın hesabına binlerce yorum yağdı...

SEVGİ GÖSTERİSİ

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Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i görünce çok mutlu oldu. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapan taraftarlar sevgi sözcükleri yağdırdı. Fatih Terim ise Dinçer Azaphan'ın paylaşımının altına kalp koyarak cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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