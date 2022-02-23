Galatasaraylı taraftarlar bu fotoğrafa yorum yağdırıyor! Fatih Terim'i görenin aşkı kabardı...

Galatasaray'dan ayrılığı tam bir yılan hikayesine dönen Fatih Terim ile ilgili her paylaşım büyük ilgi görüyor... Galatasaraylılığı ile bilinen iş insanı Dinçer Azaphan, Fatih Terim ile birlikte akşam yemeğinde buluştular. Yemekten fotoğraf paylaşan Azaphan'ın hesabına binlerce yorum yağdı...

SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i görünce çok mutlu oldu. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapan taraftarlar sevgi sözcükleri yağdırdı. Fatih Terim ise Dinçer Azaphan'ın paylaşımının altına kalp koyarak cevap verdi.

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