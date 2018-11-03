Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini hastanelik etti

3 Galatasaray taraftarının bir tartışma sonrası stattaki güvenlik görevlisine fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Taraftarların güvenlik görevlisine dayak attığı ve hastanelik ettiği belirtildi. Güvenlik görevlisi stattan sedyeye konularak hastaneye götürüldü. (DHA)

