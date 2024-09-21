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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy’e hareket etti! Kur'an-ı Kerim ile geldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 16:17
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Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy’e hareket etmek için RAMS Park’tan ayrıldı. Bir taraftarın Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy’e hareket etti! Kur'an-ı Kerim ile geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Kadıköy’e doğru yola çıktı.

Yaklaşık 2 bin taraftar önce RAMS Park’ta toplandı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından taraftarlar otobüslere yöneldi.

TEZAHÜRATLARLA GELDİLER

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Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu’na hareket etti.

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

KADIKÖY'E KUR'AN-I KERİM İLE GELDİ

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Sarı - kırmızılı taraftarlardan birinin Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gitmesi dikkat çekti. Galatasaray'a gönül vermiş taraftar "Galatasaray maçı alacak. En kötü 0-1 alacağız. Osimhen atacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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fenerbahçe galatasaray
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