SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarlara transfer nöbeti tutturan Ronaldo manşetleri süsledi! Resmen ayrılıyorlar...

Galatasaraylı taraftarlara transfer nöbeti tutturan Ronaldo manşetleri süsledi! Resmen ayrılıyorlar...

08.10.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncunun, ünlü Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile model eşi Gisele Bündchen arasındaki evliliği bitiren kişi olarak gösterilmesi İngiltere basınının manşetlerini süsledi.

Galatasaraylı taraftarlara transfer nöbeti tutturan Ronaldo manşetleri süsledi! Resmen ayrılıyorlar...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adı Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo'nun ismi ayrılık iddialarıyla geçmeye başladı. Futbol dışında konuşulmaya devam eden dünyaca ünlü yıldız için ilginç bir olay ortaya atılmış durumda...

İNGİLİZ BASINI YAZDI: RONALDO YÜZÜNDEN BOŞANIYORLAR

galatasaray-a-yazilan-ronaldo-dan-ayrilik-surprizi-1665164175-657-x750

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile model eşi Gisele Bündchen Ronaldo yüzünden boşanma aşamasına geldi. Yıldız futbolcu Tom Brady, 13 Mart'ta oynanan Manchester United maçına geldi. O maçın ardından Ronaldo'yu emekli olma fikrinden caydıran Brady eşi tarafından hoş karşılanmadı.

Kocasının sporu temelli bırakmasını ve kendisini daha çok aileye adamasını isteyen Brezilyalı model Bündchen'i bu haber adeta çileden çıkardı. Boşanma aşamasına kadar gelen kavganın Ronaldo yüzünden çıkması ise trajikomik olarak medyada yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray maçına formasıyla gelen Mete Kalkavan yine görüntülendi!Galatasaray maçına formasıyla gelen Mete Kalkavan yine görüntülendi!
Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurduHull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu
Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo galatasaray maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu

Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Devre arasında yer yerinden oynayacak! Ünlü gazeteciden Ronaldo açıklaması "Galatasaraylı yönetici ile mesajlaştım..."

Devre arasında yer yerinden oynayacak! Ünlü gazeteciden Ronaldo açıklaması "Galatasaraylı yönetici ile mesajlaştım..."

Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...

Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...

Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımı

Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.