Galatasaraylı taraftarlara transfer nöbeti tutturan Ronaldo manşetleri süsledi! Resmen ayrılıyorlar...

Adı Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo'nun ismi ayrılık iddialarıyla geçmeye başladı. Futbol dışında konuşulmaya devam eden dünyaca ünlü yıldız için ilginç bir olay ortaya atılmış durumda...

İNGİLİZ BASINI YAZDI: RONALDO YÜZÜNDEN BOŞANIYORLAR

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile model eşi Gisele Bündchen Ronaldo yüzünden boşanma aşamasına geldi. Yıldız futbolcu Tom Brady, 13 Mart'ta oynanan Manchester United maçına geldi. O maçın ardından Ronaldo'yu emekli olma fikrinden caydıran Brady eşi tarafından hoş karşılanmadı.

Kocasının sporu temelli bırakmasını ve kendisini daha çok aileye adamasını isteyen Brezilyalı model Bündchen'i bu haber adeta çileden çıkardı. Boşanma aşamasına kadar gelen kavganın Ronaldo yüzünden çıkması ise trajikomik olarak medyada yer aldı.



