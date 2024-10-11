Galatasaraylı taraftarları kızdıracak sözler! ''Victor Osimhen'den 10 kat daha iyi''

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İtalyan basınından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak eski İtalyan yıldız Antonio Cassano, Osimhen ile Romelu Lukaku'yu kıyasladı.

''OSIMHEN'DEN 10 KAT DAHA İYİ''

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Antonio Cassano, Galatasaray'a kiralık golcüsü Victor Osimhen ile Napoli'nin yeni forveti Romelu Lukaku'yu kıyasladı. Cassano şu ifadeleri kullandı: “Lukaku'yu sevmem ama topu saklama şekli Osimhen'den on kat daha iyi."

''SPALLETTI'YLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ AMA...''

"Eğer topu ona atarsanız topu ondan almakta zorlanırsınız çünkü topu çok iyi koruyor. Osimhen Spalletti'yle birlikte büyüdü ama Spalletti'nin onu derine inmek için kullandığını, takımı ileriye taşımak için kullanmadığını da belirtmek gerek."

6 GOLE DİREKT KATKI

Galatasaray formasıyla 4 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 4 kezde takım arkadaşlarına asist yapma başarısına imza attı.