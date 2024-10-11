SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarları kızdıracak sözler! ''Victor Osimhen'den 10 kat daha iyi''

Galatasaraylı taraftarları kızdıracak sözler! ''Victor Osimhen'den 10 kat daha iyi''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 17:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında 1 sezonluğuna Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Son olarak İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Antonio Cassano, Nijeryalı santrafor hakkında yaptığı açıklamalarla gündemi salladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İtalyan basınından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak eski İtalyan yıldız Antonio Cassano, Osimhen ile Romelu Lukaku'yu kıyasladı.

''OSIMHEN'DEN 10 KAT DAHA İYİ''

1-Fenerbahçe

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Antonio Cassano, Galatasaray'a kiralık golcüsü Victor Osimhen ile Napoli'nin yeni forveti Romelu Lukaku'yu kıyasladı. Cassano şu ifadeleri kullandı: “Lukaku'yu sevmem ama topu saklama şekli Osimhen'den on kat daha iyi."

''SPALLETTI'YLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ AMA...''

3-Kasımpaşa

"Eğer topu ona atarsanız topu ondan almakta zorlanırsınız çünkü topu çok iyi koruyor. Osimhen Spalletti'yle birlikte büyüdü ama Spalletti'nin onu derine inmek için kullandığını, takımı ileriye taşımak için kullanmadığını da belirtmek gerek."

6 GOLE DİREKT KATKI

5-Kasımpaşa

Galatasaray formasıyla 4 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 4 kezde takım arkadaşlarına asist yapma başarısına imza attı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

Manchester United'da krizin adı Altay Bayındır!

Manchester United'da krizin adı Altay Bayındır!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

''38 yaşında olmasına rağmen''

''38 yaşında olmasına rağmen''

Eski İtalyan futbolcu şimdi de Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etti!

Eski İtalyan futbolcu şimdi de Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.