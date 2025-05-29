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Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu... Son maçına çıkacak

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Melih Kadir Yılmaz

14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan ve sarı kırmızılı ekibin efsanelerinden biri olan Fernando Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Galatasaray'ın efsanesi taraftarları üzecek haberi kendisi duyurdu. Fernando Muslera, Galatasaray'a resmen veda etti ve Başakşehir maçının son maçı olacağını söyledi. Muslera bu anlarda ise gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'ın 14 yıl önce Lazio'dan transfer ettiği Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yaptığı basın toplantısı ile Galatasaray'a veda etti.

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MUSLERA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera bu anlarda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray'a veda eden Muslera basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde yüz söyleyebilirim ki son maçıma çıkacağım. Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim.

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"HAYATIMIN EN DOĞRU KARARIYDI"

Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum. Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi"

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MUSLERA'YA YENİ GÖREV: "ULUSLARARASI ALANDA GALATASARAY'I TEMSİL EDECEK"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'ya yeni bir görev verdiklerini söyledi. Özbek, "Nando'ya veda etmiyorum, çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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