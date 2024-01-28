Galatasaraylı taraftarları yıkan gelişme! Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Uruguaylı yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuştu.

İTALYA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Futbolu İtalya'da bırakmak istediği söyleyen Muslera için ortaya atılan bu iddia Galatasaray taraftarını bir hayli üzdü. Sarı-kırmızılı yönetimin 1 yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşündüğü Uruguaylı kaleci şimdilik tüm kapıları kapattı.

AİLEVİ NEDENLERDEN BU KARARI ALDI

37 yaşındaki kalecinin bu kararı ailevi nedenlerden dolayı bu kararı aldığı ve Galatasaray'dan affını istediği gelen haberler arasında...





