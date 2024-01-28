SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarları yıkan gelişme! Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor

Galatasaraylı taraftarları yıkan gelişme! Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek efsane kaleci Muslera ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Uruguaylı yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuştu.

İTALYA'DA OYNAMAK İSTİYOR

e7cc8a696738411b87f5e1c3c6926d5e

Futbolu İtalya'da bırakmak istediği söyleyen Muslera için ortaya atılan bu iddia Galatasaray taraftarını bir hayli üzdü. Sarı-kırmızılı yönetimin 1 yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşündüğü Uruguaylı kaleci şimdilik tüm kapıları kapattı.

AİLEVİ NEDENLERDEN BU KARARI ALDI

f0b0f21f79f142c68b8a1e842934529c

37 yaşındaki kalecinin bu kararı ailevi nedenlerden dolayı bu kararı aldığı ve Galatasaray'dan affını istediği gelen haberler arasında...

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti!Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti!
Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!
Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera yaşında sezon erden verildi
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay!

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay!

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...

Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...

''Yeri geliyor duş almaya su bulamıyoruz''

''Yeri geliyor duş almaya su bulamıyoruz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.