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Galatasaraylı üyelerden şok talep: Göksel Gümüşdağ ihraç edilsin

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kulüp üyeliğinden ihracını istedi.

Galatasaraylı üyelerden şok talep: Göksel Gümüşdağ ihraç edilsin

Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, hazırladıkları dilekçeleri yönetim kuruluna vererek, Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın ihracını istedi.

Dilekçede, Galatasaray Kulübü tüzüğündeki “Üye olma koşulları” başlığının ilgili maddesindeki “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur” ifadesi dikkate alındı.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMASI HÜKMÜ
Tüzüğün “Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenleri” başlıklı 20. maddedeki “Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması” hükmünün altı çizilerek Göksel Gümüşdağ’ın Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı istendi.

Ayrıca dilekçelere ek olarak, çok sayıda Galatasaray Kulübü üyesinin, Gümüşdağ’ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi. Galatasaray camiası, Başakşehir’in Sarı-Kırmızılı takımı geçen sezon 5-1 yendiği maçın ardından Göksel Gümüşdağ’ın tribünde yaptığı aşırı sevinç hareketlerine tepki göstermişti. (Cumhuriyet)

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Anahtar Kelimeler:
göksel gümüşdağ başakşehir Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cincon ağlama
HAKAN ŞÜKÜRLE ARİFİ BİLE İHRAÇ EDEMEDİ BU CAMİA...SPOR BAKANI RACON KESTİDE ÖYLE İHRAÇ ETTİLER AİDAT ÖDEMİYO DİYE
Doğrusu şu;Bir kulübe üye olan bir başka kulübe üye olmamalıdır .
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