Galatasaraylı üyelerden şok talep: Göksel Gümüşdağ ihraç edilsin

Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, hazırladıkları dilekçeleri yönetim kuruluna vererek, Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın ihracını istedi.

Dilekçede, Galatasaray Kulübü tüzüğündeki “Üye olma koşulları” başlığının ilgili maddesindeki “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur” ifadesi dikkate alındı.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMASI HÜKMÜ

Tüzüğün “Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenleri” başlıklı 20. maddedeki “Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması” hükmünün altı çizilerek Göksel Gümüşdağ’ın Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı istendi.

Ayrıca dilekçelere ek olarak, çok sayıda Galatasaray Kulübü üyesinin, Gümüşdağ’ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi. Galatasaray camiası, Başakşehir’in Sarı-Kırmızılı takımı geçen sezon 5-1 yendiği maçın ardından Göksel Gümüşdağ’ın tribünde yaptığı aşırı sevinç hareketlerine tepki göstermişti. (Cumhuriyet)

