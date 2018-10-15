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Galatasaraylı yıldızın menajeri tutuklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Belçika'daki şike depremi Türkiye'yi de etkiledi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun menajeri Mogi Bayat, Belçika'da tutuklandı.

Galatasaraylı yıldızın menajeri tutuklandı

İngiliz basınında yer alan haberde, transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajer Mogi Bayat'ın Everton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun transferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

Mogi Bayat, Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Mogi Bayat, ardından oyuncunun Anderlehct'e ve Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynadı.

Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinde 200'den fazla menajerin isminin geçtiği ve Belçika'da 44 evin arandığı, yurt dışında ise 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

ANDERLECHT'İN ESKİ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI
Anderlecht'te 2003 ile 2018 yılları arasında görev yapan eski idari menajer Herman Van Holsbeeck, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, yapılan operasyonu doğrularken, "Club Brugge her türlü iş birliğini yapmaya hazır ve saklayacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

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Henry Onyekuru Mogi Bayat Galatasaray Belçika şike anderlecht everton Eupen

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