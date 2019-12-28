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  4. Galatasaraylı yıldıza Avrupa'dan talip var!

Galatasaraylı yıldıza Avrupa'dan talip var!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Jean Michael Seri için İngiltere ve Fransa'nın değerli kulüplerinden ilgi var.

Galatasaraylı yıldıza Avrupa'dan talip var!

Galatasaray'daki durumu tartışılan Jean Michael Seri'ye Avrupa'dan ilgi var. Sezon başında kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Fildişili yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündemde bulunurken Fransa ve İngiltere'nin önemli kulüplerinden oyuncuya ilgi var.

Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yakın zamanda oyuncunun Galatasaray'daki durumu hakkında bilgi aldı. Monaco'nun yanı sıra Seri'nin adı Everton'la da anılıyor. Napoli'yi yönettiği dönemde Seri'yi beğenen Carlo Ancelotti'nin oyuncuyu Everton'a transfer edebileceği konuşuluyor.

Sezon sonuna kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 17 resmi maçta görev yaptı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray, Seri'yi Fulham'dan 1.5 milyon euro karşılığında kiralamış, oyuncunun da bir sezon için 2.8 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı.

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