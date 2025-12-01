SPOR

Galatasaraylı yıldızdan intikam paylaşımı! Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi

Emre Şen

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisine saatler kala yaptığı dikkat çekici sosyal medya paylaşımıyla gündemi salladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken derbinin tansiyonunu da bir anda yükseltti.

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, derbi atmosferi sadece sahada değil sosyal medyada da yüksek tansiyonla hissediliyor. Mücadele öncesi iki takımın futbolcuları peş peşe paylaşımlar yaparken, Abdülkerim Bardakcı’nın paylaşımı gündemin ilk sırasına yerleşti.

UÇAK GÖNDERMESİ VE "İNTİKAM" MESAJI

Galatasaraylı yıldızdan intikam paylaşımı! Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi 1

Galatasaray’ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, derbi öncesi yaptığı paylaşımda “İntikam Yemini” müziğini kullanarak bir uçak görseli ile dikkat çekici bir gönderi paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “uçak göndermesi” olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE İLE SON ANDA ANLAŞAMAMIŞTI

Galatasaraylı yıldızdan intikam paylaşımı! Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi 2

Bardakcı’nın paylaşımının arka planında geçmişte yaşanan transfer süreci bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor forması giydiği dönemde Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelen deneyimli savunmacı, son anda sarı-lacivertlilerle imza atamamış ve Galatasaray’a transfer olmuştu.

Bu süreçte, basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Koç’un oyuncuya, “Sen o kadar etmezsin” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Bu nedenle Abdülkerim’in derbi öncesi yaptığı paylaşıma “intikam” vurgusu yüklediği belirtiliyor.

20:00
Fenerbahçe
-
Galatasaray

