Süper Lig kadro değerleri güncellendi! Galatasaray rakiplerine fark attı: Şaşırtan rakam

Transfermarkt, Süper Lig ekiplerinin güncel kadro değerlerini açıkladı. 4 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray, piyasa değerinde de rakiplerini geride bıraktı. Listede ilk 5’te dört büyük kulüp ve Başakşehir FK yer alırken, bazı Anadolu kulüplerinin kadro değerlerinde düşüş yaşandı.

Süper Lig ekiplerinin kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre ligde mücadele eden 18 takımın toplam kadro değerleri yeniden hesaplanırken, zirvede dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN RAKİPLERİNE FARK

Şampiyonluk yarışında rakiplerinin önünde bulunan Galatasaray, kadro değerinde de en yakın takipçilerine fark attı. Ligde 4 puanlık avantajla lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, kadro kalitesi ve oyuncu piyasa değerleri açısından listenin zirvesinde yer aldı.

Güncellenen listede ilk 5 sırada Türkiye’nin dört büyük kulübü ile birlikte Başakşehir FK bulunuyor. Fenerbahçe SK, Beşiktaş JK ve Trabzonspor da kadro değerleriyle üst sıralarda yer alan kulüpler arasında gösterildi.

BAZI KULÜPLER DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan bazı takımların toplam kadro değerlerinde gerileme yaşandı. Güncelleme sonrası Konyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa SK, Gençlerbirliği SK ve Kocaelispor’un kadro değerlerinde düşüş yaşandığı görüldü.

İŞTE SÜPER LİG TAKIMLARININ GÜNCEL DEĞERLERİ

18 - EYÜPSPOR | 14 MİLYON EURO

17 - FATİH KARAGÜMRÜK | 15 MİLYON EURO

16 - ANTALYASPOR | 22 MİLYON EURO

15 - KOCAELİSPOR | 26 MİLYON EURO

14 - GENÇLERBİRLİĞİ | 27 MİLYON EURO

