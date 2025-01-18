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Galatasaraylılara kötü haber: Kaan Ayhan'dan itiraf geldi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 16:10
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Kaan Ayhan, Sky Sports’a verdiği röportajda hem kişisel hayatıyla ilgili detayları paylaştı hem de Schalke ile ilgili geçmişte gündeme gelen transfer iddialarına açıklık getirdi.

Galatasaraylılara kötü haber: Kaan Ayhan'dan itiraf geldi
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Schalke ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcunun sözleri Galatasaray taraftarını üzebilir.

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"SCHALKE İHTİMALİ OLURSA DEĞERLENDİRİRİM"

Kaan Ayhan, Schalke’ye geri dönme ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Galatasaray’a transferimden önce Schalke’ye gitme ihtimalini birçok kez düşündüm. O dönem kulüp yöneticileriyle görüşmelerimiz oldu. Eğer bu transfer gerçekleşebilseydi, bu fırsat için birkaç adım atmaya razıydım. Ancak o dönemde Schalke’nin mali durumu büyük bir transfer ücreti ödemeye elverişli değildi. Gelecekte böyle bir fırsat çıkarsa bunu mutlaka değerlendiririm." ifadelerini kullandı.

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"BASİT YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Tecrübeli oyuncu, sade bir yaşamı tercih ettiğini belirterek, "Belki klişe olacak ama basit bir yaşamı sevdiğimi fark ettim. Galatasaray ve milli takım sayesinde zaten ihtişamı ve parıltıyı deneyimleme şansım oluyor." ifadelerini kullandı.

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Kaan Ayhan galatasaray galatasaray transfer
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