Galatasaraylılara Lemina müjdesi!

Dünya koronavirüsü salgınıyla uğraşırken, Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alınmış durumda. Spor camiasında birçok soru cevap beklerken, kulüpler gelecek planlarını da yapmaya devam ediyor.
İngiliz basını, Mario Lemina'nın 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı kiraladığı Southampton'a olan yakınlığıyla bilinen Daily Echo adlı internet sitesi, "Lemina bu durumda İngiltere'ye dönmez ve 1 yıl daha Galatasaray'a kiralanabilir" ifadelerini kullandı.
Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lemina'nın en azından 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymesini isteyenleri sevindirecek haber geldi. Koronavirüsü salgını nedeniyle tüm dünyada belirsiz bir durumun olduğunun altını çizen İngiliz basını, Lemina'nın Ada'ya dönmek istemediğini yazdı.
26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kiralanmasının gündemde olduğu aktarılırken, "Lemina da Türkiye'de kalmayı çok istiyor" açıklaması yapıldı.
Lemina bu sezon Galatasaray formasını 25 maçta giyerken 1 gol attı.
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