Galatasaraylılara müjde! Osimhen transferine onay çıktı! Galatasaray'dan ve Napoli Başkanından peş peşe açıklamalar

Şampiyonlar Ligi için iddiaları bir kadro kurmanın peşinde olan Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde nihayet mutlu sona yaklaşıyor. Galatasaray ve Napoli arasındaki sıkı pazarlıkların ardından İtalyan basını, Osimhen transferine onay çıktığını yazdı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve İtalyan ekibinin başkanından açıklama geldi.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Bayern Münih'in dünyaca ünlü kanat oyuncusu Leroy Sane'yi renklerine katarak Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyordu.

Yıldız golcünün transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Napoli, yeni sezon öncesinde çalışmalarına İtalya’nın Dimaro bölgesinde devam edecek. Teknik direktör Antonio Conte, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı. Kamp kadrosu İtalyan ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, Osimhen 26 kişilik oyuncu grubu arasında yer bulamadı.

TRANSFERDE SICAK SAATLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Galatasaray ve Napoli, banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon eurosu peşin ödenecek. Kalan kısmı ise taksitler halinde ödenecek.

Galatasaray, Napoli'nin istediği yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesini düşürmek istiyor.

CEZA MADDESİ DE KABUL EDİLDİ

Matteo Moretto'nun haberine göre ise Galatasaray, 17,5 milyon euro’luk iki taksiti 2026’ya kadar ödemeyi ve oyuncunun iki yıl içinde tekrar İtalya’ya dönmesi durumunda 75 milyon euro’luk bir ceza maddesini kabul etti.

Şu anda ise gelecekteki satıştan alınacak yüzde pay üzerinde görüşmeler sürüyor.

İTALYAN BASINI OSİMHEN TRANSFERİNİ YAZDI: "ONAY ÇIKTI"

Sky Italia, Napoli'nin Osimhen'in Galatasaray'a transferine onay verdiğini belirtirken kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak Napoli, banka teminatlarını bekliyor, bu nedenle transfer biraz süre alacak.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA: "ANLAŞMALAR İKİ TARAF ARASINDA YAPILIR"

İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Giffoni Film Festivali’ne özel konuk olarak katılan Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’ten, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Son yılların en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Nijeryalı yıldız Osimhen için yalnızca Galatasaray değil, Avrupa’nın birçok önde gelen kulübü de devrede. Ancak transferin önündeki en büyük engelin, Napoli yönetiminin oyuncuya biçtiği yüksek bonservis bedeli olduğu biliniyor.

DHA'da yer alan habere göre Başkan De Laurentiis, Osimhen’in geleceğine ilişkin sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

“Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır.”

Bu açıklama, kamp kadrosuna da alınmayan Osimhen’in ayrılığının kesin ve açık olduğu ve artık somut teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

KAVUKÇU: "OSIMHEN BİZİ ÇOK İSTİYOR"

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kalamış'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kavukçu, "Bu sürece başladığımızda kimse bize inanmıyordu. Önemli olan Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya göstermekti. Bunu gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez, kimse bize farklı şekilde konuşamaz. Biz, 'Gerektiği zaman o masada oluruz.' dedik. Biz o masada varız. Rahat olun. Dünyanın en büyük 5 kulübü içinde Galatasaray mutlaka olacak. Biz bu vizyonla yürüyoruz. Osimhen de bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Üç senede toplam bizim ettiğimiz tekliften 80-90 milyon euro fark var. Ancak o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor. Galatasaraylı olan futbolcularla mücadele etmek başarıları getiriyor. Sosyal medyalara çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarabileceğimize inanın. İnşallah hep beraber bunu başaracağız." dedi.