Galatasaraylıları çok üzecek haber! Lucas Torreira, İspanyol devi ile görüşüyor...

Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Lucas Torreira taraftarları şaşırtmıştı. Arsenal'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına şaşıran taraftarlar büyük bir mutluluk yaşamıştı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray formasını kısa sürede sahiplenen ve saha içindeki karakteriyle taraftarı kendine aşık eden Lucas Torreira, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Lucas Torreira'nın İspanyol devi ile görüştüğü iddia edildi.

10 MİLYON EURO'YA GİDEBİLİR

Menajerinin geçmişte yaptığı açıklamalarla, bu yaz ayında Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira'nın İspanyol devi Valencia ile görüştüğü ve sezon sonunda ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın kapısını 10 milyon Euro gibi bir bedelle çalacak Valencia'nın bu teklifi kabul edilerek Lucas Torreira'nın gidişine engel olunmayacak.



