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Galatasaraylıları çok üzecek haber! Lucas Torreira, İspanyol devi ile görüşüyor...

15.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Arsenal'dan 6 milyon Euro gibi bir bedele transfer edilen Lucas Torreira performansıyla kısa sürede kendine aşık etmişti. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncuyu birçok Avrupa kulübü talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncusu olan Torreira, İspanyol ekibi Valencia ile flört halinde...

Galatasaraylıları çok üzecek haber! Lucas Torreira, İspanyol devi ile görüşüyor...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
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Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Lucas Torreira taraftarları şaşırtmıştı. Arsenal'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına şaşıran taraftarlar büyük bir mutluluk yaşamıştı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

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Galatasaray formasını kısa sürede sahiplenen ve saha içindeki karakteriyle taraftarı kendine aşık eden Lucas Torreira, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Lucas Torreira'nın İspanyol devi ile görüştüğü iddia edildi.

10 MİLYON EURO'YA GİDEBİLİR

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Menajerinin geçmişte yaptığı açıklamalarla, bu yaz ayında Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira'nın İspanyol devi Valencia ile görüştüğü ve sezon sonunda ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın kapısını 10 milyon Euro gibi bir bedelle çalacak Valencia'nın bu teklifi kabul edilerek Lucas Torreira'nın gidişine engel olunmayacak.


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