Galatasaraylıları gözü kulağı bu haberdeydi! Icardi transferi için umut ışığı yandı! Önümüzdeki hafta görüşmeler başlayacak

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro. Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması zor görünürken sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MASAYA OTURULACAK

PSG yetkilileriyle görüşen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta için randevu aldı. Bonservisinin düşürülmesi konusunda pazarlıklara başlayacak olan Galatasaraylı yetkililerin 12 milyon Euro'ya kadar ödeyebilecek durumda oldukları ortaya çıktı.

ICARDI ÇOK İSTİYOR!

Mauro Icardi'nin ise kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi sarı-kırmızılı yetkililerin elini bir hayli güçlendiriyor. İlk olarak Galatasaray'dan 8 milyon Euro isteyen Icardi'nin bu ücrette de indirim yapabileceği aktarıldı.

