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Galatasaraylıları gözü kulağı bu haberdeydi! Icardi transferi için umut ışığı yandı! Önümüzdeki hafta görüşmeler başlayacak

01.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların kısa süre içinde sevgilisi olan Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. PSG, Mauro Icardi'nin bonservisini 25 milyon Euro olarak belirlemişti. Icardi ise yıllık 8 milyon euro maaş talep ediyordu. Sarı-kırmızılılar sezon bitmeden düğmeye bastı. Önümüzdeki yıllarda da Icardi'nin takımda kalması için büyük bir çaba sarf eden Galatasaraylı yetkililer büyük aşama kaydetti.

Galatasaraylıları gözü kulağı bu haberdeydi! Icardi transferi için umut ışığı yandı! Önümüzdeki hafta görüşmeler başlayacak
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro. Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması zor görünürken sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MASAYA OTURULACAK

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PSG yetkilileriyle görüşen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta için randevu aldı. Bonservisinin düşürülmesi konusunda pazarlıklara başlayacak olan Galatasaraylı yetkililerin 12 milyon Euro'ya kadar ödeyebilecek durumda oldukları ortaya çıktı.

ICARDI ÇOK İSTİYOR!

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Mauro Icardi'nin ise kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi sarı-kırmızılı yetkililerin elini bir hayli güçlendiriyor. İlk olarak Galatasaray'dan 8 milyon Euro isteyen Icardi'nin bu ücrette de indirim yapabileceği aktarıldı.

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