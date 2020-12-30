Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Diego Costa transferini sosyal medyadan duyurdu

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla sadece 7 maça çıkan Costa, 2 kez ağları sarstı.

Fusaro'nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken büyük etkileşim aldı.

Yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken ESPN muhabiri Stefano Fusaro'nun yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

La Liga devi Atletico Madrid'le sözleşmesini feshedip boşa çıkan 32 yaşındaki yıldızla Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı anılırken Arsenal, Juventus ve Wolverhampton'nın da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ocak ayında yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hedef bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa.

DIEGO COSTA NEDEN AYRILDI?

İspanya basınından El Transistor'da görev yapan gazeteci Jose Ramon de la Morena, Diego Costa'nın Atletico Madrid'den ayrılık süreci hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

KULÜBÜ KORKUTTU

Morena, "Morena, Costa'nın sezon başlamadan önce kulüple arası kötüydü. Simeone ona yardım etmeye çalıştı. Luis Suarez'in gelmesine rağmen Simeone, Costa'yı ilk 11'de başlatıyordu. Ancak Costa'nın tavırları değişmedi. Bir oyuncudan çok daha fazlası haline gelmişti. Soyunma odası için zehirli bir karakter durumuna düştü. Bu da kulübü korkuttu." dedi.

Ünlü gazeteci sözlerini, "Diego Costa, Atletico Madrid'den kaçtı ama kulüp de önemli bir sorundan kurtuldu. Ancak artık önemli bir golcüye ihtiyaçları var" ifadeleriyle tamamladı.

TAZMİNAT MADDESİ: 23 MİLYON EURO

Bu arada İspanyol Cadena Cope radyosu Diego Costa'nın sözleşme fesih anlaşmasında tazminat maddesi olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Diego Costa, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'ya giderse Atletico Madrid'e yaklaşık 26 milyon euro tazminat ödeyecek. İspanyol golcü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma giderse 5 milyon euro, herhangi bir ekibe imza atması halinde ise Atletico Madrid'e 3 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.