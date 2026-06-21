Galatasaraylıları tedirgin eden haber! Singo maçı tamamlayamadı

2026 Dünya Kupası'nda bugün Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili iyi mücadele ettiği karşılaşmada, Franck Kessie'nin 30'uncu dakikada attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarı Fildişi Sahili'nin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda da iyi bir mücadele veren Fildişi Sahili yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Dakika 68 ve 90+4'te sahneye çıkan Deniz Undav, Almanya'ya galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Almanya son 32 turunu garantiledi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARI KORKUTAN HABER! SİNGO SAKATLANDI

Öte yandan Fildişi Sahili'nin önemli isimlerinden olan Galatasaraylı Wilfried Singo karşılaşmanın 82'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sakatlık sonrası kendisini yere bırakan Singo gözyaşlarına hakim olamadı. Bu durum ise Singo'nun sakatlığının ciddi olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Singo'nun çıkarken sol arka bacağını tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Singo'nun sakatlığının ne olduğu merak konusu olurken, Fildişi Sahili ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Singo'nun sakatlığı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

SAHADA SÜPER LİG'DEN 4 İSİM VARDI

Almanya ile Fildişi Sahili karşılaşmasında Süper Lig'den 4 futbolcu yer aldı. Almanya'da Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane maça ilk 11'de başladı. Fildişi Sahili'nde ise Galatasaray'dan Singo, Beşiktaş'tan Agbadou ve Trabzonspor'dan Oulai ilk 11'de kendine yer buldu. Öte yandan Fildişi Sahili'nde yedeklerde bulunan Başakşehirli Operi bu karşılaşmada forma şansı bulamadı.