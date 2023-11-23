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Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi! Real Madrid 15 milyon euro ödemeye hazır

23.11.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu Real Madrid'in radarına girdi. Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı Icardi ile gidermek isteyen İspanyol devi yıldız oyuncuyu resmen istiyor.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi transfer etmekte buldu. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor.

ANCELOTTI MESAJI VERDİ

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyor. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti.

15 MİLYON EURO

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İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galatasaray'a Icardi için 15 milyon euro ödemeye hazır. Sarı-kırmızılılar ise bedeli ne olursa olsun yıldız oyuncuyu satmak istemiyor. Icardi'nin de İstanbul'da mutlu olduğu bilinirken resmi teklif sonrası Arjantinli golcünün ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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