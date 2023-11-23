Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi! Real Madrid 15 milyon euro ödemeye hazır

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi transfer etmekte buldu. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor.

ANCELOTTI MESAJI VERDİ

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyor. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti.

15 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galatasaray'a Icardi için 15 milyon euro ödemeye hazır. Sarı-kırmızılılar ise bedeli ne olursa olsun yıldız oyuncuyu satmak istemiyor. Icardi'nin de İstanbul'da mutlu olduğu bilinirken resmi teklif sonrası Arjantinli golcünün ne tepki vereceği merak konusu oldu.





