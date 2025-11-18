SPOR

Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberde! Milli takımda sakatlanan Osimhen'le ilgili ilk açıklama geldi!

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. Galatasaraylı taraftarların gözü kulağı Osimhen'in sakatlığının ciddi olup olmadığıyla ilgili yapılacak olan açıklamada! Konuyla ilgili ilk açıklama Osimhen'den geldi.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta sakatlanarak ikinci yarıda forma giymemişti. Osimhen bu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve milli takımda yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklama yaptı.

SARI KIRMIZI TARAFTARLARDA OSİMHEN TEDİRGİNLİĞİ: SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Nijerya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı ve penaltılarla Dünya Kupası’na katılma şansını kaybettiği maçta ikinci yarıya çıkmayan Osimhen’in sakatlandığı iddia ediliyordu.

ST. GİLLOİSE VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Özellikle Galatasaraylı taraftarlar Osimhen’in önümüzdeki hafta içi oynanacak St. Gilloise ve 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceğini merak ediyordu.

OSİMHEN'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI: "CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Osimhen, havaalanı çıkışında gazetecilerin sakatlığını sormasına, “Ciddi bir şey yok” diyerek cevap verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yapan Nijeryalı yıldız, 9 golle takımına katkı sağladı.

