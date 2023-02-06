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Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi'den Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 'fırtına' göndermesi!

06.02.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 12. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Dries Mertens ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya göndermede bulundu.

Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi'den Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 'fırtına' göndermesi!

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren gol, 53. dakikada kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Mauro Icardi'den geldi.

Arjantinli yıldız, maçın ardından yaptığı paylaşımla da gündeme bomba gibi düştü.

"BU GECE İSTANBUL'DA FIRTINA ÇIKTI!"

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Mauro Icardi, karşılaşma sonrasında "Bu gece İstanbul'da fırtına çıktı." yazılı bir paylaşım yaptı.

ABDULLAH AVCI'YA GÖNDERME

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Icardi'nin bu gönderisi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçı öncesinde "Bu akşam İstanbul’da #fırtına var." şeklinde bir tweet atmıştı.

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