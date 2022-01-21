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Son dakika: Galatasaraylıların sevgilisinden olay paylaşım! Taraftardan mesaj yağdı

21.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası çarpıcı bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Brezilyalı yıldız, Fatih Terim'le bir fotoğrafını paylaşarak Burak Elmas'a istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşıma Galatasaray taraftarı da destek verdi.

Son dakika: Galatasaraylıların sevgilisinden olay paylaşım! Taraftardan mesaj yağdı

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Kasımpaşa mağlubyeti sonrası kıyamet koptu. Sarı-kırmızılılarla 2. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefi olurken Başakan Burak Elmas'a da büyük tepki var. Nef Stadı'nda oynanan mücadele sonrası Elmas'ı istifaya çağıranlar arasına sürpriz bir isim daha eklendi.

BURAK ELMAS'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Brezilyalı futbolcu, Burak Elmas'ı istifaya çağırdı.

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GALATASARAY TARAFTARINDAN MELO'YA DESTEK

"Burak Elmas istifa" etiketiyle Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşan Felipe Melo sosyal medyada büyük ses getirdi. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımına Galatasaray taraftarı destek verirken, Burak Elmas'a istifa çağrıları sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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