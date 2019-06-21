Galaxy Fold, tekrardan satışa sunulmak için gün sayıyor

Galaxy S10 modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılan Galaxy Fold, her anlamda premium bir modeldi. Zaten Samsung da bu modelin üst seviye bir model olduğunu ve cüzdanı kalın müşterilere hitap ettiğini net bir dille ifade etmişti.

Sonuç olarak Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk modeli geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunulacaktı. Fakat ekran tarafında hesapta olmayan bazı teknik aksaklıklar ortaya çıktı. Bu teknik sıkıntılar Samsung’u hayli zor durumda bıraktı.

Galaxy F’in test cihazlarında ortaya çıkan ölü piksel durumu kullanıcıların hayli canını sıktı. Bunun üzerine Güney Koreli şirket Galaxy F’in satışa sunulmasını ileri bir tarihe ertelemişti. Geçtiğimiz gün Samsung CEO’su Kim Seong-cheol konu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Samsung’un yetkili ismi, Galaxy F’in ekranında ortaya çıkan sorunların tamamen giderildiğiniz ve telefonun kısa süre içerisinde tekrardan raflardaki yerini alacağını söyledi.

Muhtemelen Galaxy F, önümüzdeki Ağustos ayında satışa sunulacak olan Note10 ile eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacaktır.

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