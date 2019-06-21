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Galaxy Fold, tekrardan satışa sunulmak için gün sayıyor

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden biri olan Samsung, geçtiğimiz yıl katlanabilir ekran teknolojisine sahip ilk akıllı modelini üretmek için kolları sıvamıştı. Nitekim Güney Koreli şirketin, ar-ge çalışmaları çok eskiye dayanan katlanabilir ekranlı ilk modeli bu yılın başlarında resmiyet kazandı.

Galaxy Fold, tekrardan satışa sunulmak için gün sayıyor

Galaxy S10 modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılan Galaxy Fold, her anlamda premium bir modeldi. Zaten Samsung da bu modelin üst seviye bir model olduğunu ve cüzdanı kalın müşterilere hitap ettiğini net bir dille ifade etmişti.

Sonuç olarak Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk modeli geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunulacaktı. Fakat ekran tarafında hesapta olmayan bazı teknik aksaklıklar ortaya çıktı. Bu teknik sıkıntılar Samsung’u hayli zor durumda bıraktı.

Galaxy F’in test cihazlarında ortaya çıkan ölü piksel durumu kullanıcıların hayli canını sıktı. Bunun üzerine Güney Koreli şirket Galaxy F’in satışa sunulmasını ileri bir tarihe ertelemişti. Geçtiğimiz gün Samsung CEO’su Kim Seong-cheol konu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Samsung’un yetkili ismi, Galaxy F’in ekranında ortaya çıkan sorunların tamamen giderildiğiniz ve telefonun kısa süre içerisinde tekrardan raflardaki yerini alacağını söyledi.

Muhtemelen Galaxy F, önümüzdeki Ağustos ayında satışa sunulacak olan Note10 ile eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Fold samsung

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