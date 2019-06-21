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Galaxy Note10 Ağustos’un hemen başında resmiyete kavuşacak.

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Güney Koreli şirket bu yaz bitmeden yeni Note modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmak istiyor.

Galaxy Note10 Ağustos’un hemen başında resmiyete kavuşacak.

Kısa süre önce Note10’un tanıtım tarihi ile ilgili bir bilgi sızdırılmış ve Samsung’un yeni amiral gemisi modelinin 10 Ağustos’ta resmiyet kazanacağı iddia edilmişti.

Fakat geçtiğimiz gün CNET, Samsung’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde lansman tarihinin iddia edildiği gibi 10 Ağustos olmadığını açıkladı.

CNET’in haberine göre, Samsung Galaxy Note10 modelini 7 Ağustos’ta New York’ta bulunan Barclays Center’ta gerçekleştirecek.

Güney Koreli şirketin bu etkinlikte Note serisinin yeni modeli haricinde Note10 Pro isimli, premium özelliklerle donatılmış farklı bir model de tanıtması bekleniyor. Samsung’tan konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Note10 Pro modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sonuç olarak yeni Note modelinin 7 Ağustos’ta tanıtılacağı kesin gibi diyebiliriz. Çünkü CNET bu konuda gayet net açıklamalar yaptı. Görünen o ki Samsung yeni amiral gemisi modelini yaz bitmeden satışa sunmak istiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Note10

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